NEW kehrt in den Normalbetrieb zurück Wasser in Mönchengladbacher Schwimmbädern wird wieder wärmer

Rund siebeneinhalb Monate lang hat die NEW die Becken in ihren Schwimmbädern weniger stark beheizt. Damit versuchten die Verantwortlichen, einen Anteil zum allgemeinen Energiesparen zu leisten. Nun hat die NEW angekündigt, ab Samstag, 1. April, wieder in den Normalbetrieb zurückzukehren. Dazu gehöre, dass unter anderem die Wassertemperaturen angepasst werden. Die Entscheidung sei in Absprache mit den Städten Mönchengladbach, Viersen und Tönisvorst getroffen worden, wie die NEW am Freitag mitteilte. Hinzu komme, dass auch Attraktionen wie der Wildwasserkanal im Schlossbad Niederrhein und die Sprudelliegen im Vitusbad wieder in Betrieb gehen.