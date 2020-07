Stadtteil-Serie: Unterwegs in Wickrath : Was Wickrather wollen und wertschätzen

Die restaurierten Teile der Wasserschlossanlage sind Wickraths Schmuckstück. Hildegard Krane weiß so ziemlich alles darüber. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Wir sollten reden! Dem Aufruf, über den Stadtteil im Mönchengladbacher Süden mit der Rheinischen Post zu sprechen, sind etliche Bewohner gefolgt. Sie berichteten über Schwächen beim Radverkehr, schwer Erklärliches wie fehlende Gewitter und Schönes wie den Schlosspark.

Die Heimatpfleger Die Immobilie war relativ preiswert und hatte auch noch ordentlich Grundstück drumherum: Für 500.000 D-Mark hat die damals noch selbständige Gemeinde Wickrath 1967 die Wasserschlossanlage vom Land Nordrhein-Westfalen erworben, erinnert sich Hildegard Krane. „Stellen Sie sich vor, die Gemeinde hätte das damals nicht getan...“, sagt die 87-Jährige. Nein, wie Wickrath heute mit einer womöglich zur Ruine verkommenen Restschloss aussähe, stellt man sich besser nicht vor. Und freut sich lieber, dass Wickrath kurz nach der Jahrtausendwende nochmal Glück hatte, als für die dezentrale Gartenschau Euroga die Schlossanlage aufgehübscht wurde.

Der Nassauer Stall, für die edlen Rösser der einstigen adeligen Hausherren errichtet, ist heute ein schmucker Veranstaltungsraum; im 1995 vom Heimatverein gestifteten Geschichtsbrunnen sprudeln vier Fontänen in eleganten Bögen ineinander; in den beiden Vorburgen gibt es Wohnungen und ein Büro des Rheinischen Pferdestammbuchs, der Park ist eine schmucke Spaziermeile – besser ginge es nur noch ein bisschen.

Info Wickrath-Mitte in Zahlen Einwohnerzahl 10.376, davon mit Migrationshintergrund 3550 Altersdurchschnitt 44,8 Jahre Haushalte 4920, davon 1900 Single-Haushalte, 1290 Paare ohne Kinder, 280 Alleinerziehende, 1030 Paare mit Kind(ern) Empfänger von Hartz IV 1248 Arbeitslose 361, davon Langzeitarbeitslose 128 Quelle Sozialraumanalyse der Stadt, Stand 31. 12. 2018

Der Heimatverein um seinen rührigen Vorsitzenden Uli Mones will dazu beitragen. In einem wegen Feuchtigkeit nicht mehr nutzbaren Gebäude, das ehedem ein Vogelkundemuseum beherbergte, möchte der Verein ein Heimatmuseum einrichten. Doch dazu müsste das Gemäuer erst einmal renoviert werden. Man hoffe da auf die Stadt, sagt Hildegard Krane, die ebenfalls zum Heimatvereinsvorstand gehört und für bis vor Kurzem immer wieder Führungen durch den Park angeboten hat. Inzwischen tritt sie damit etwas kürzer. Aber weil sie sich tief in die Historie der Anlage eingearbeitet hat, bleibt sie eine sprudelnde Quelle des Wissens über Wickrath – ein wandelnder Geschichtsbrunnen sozusagen.

Exponate für ein Heimatmuseum gibt es viele. Zum Beispiel eine Urkunde, die Gefangene des ehemaligen Kriegsgefangenlagers zur Dokumentation ihrer Spende für den Wiederaufbau der 1945 von Fliegerbomben zerstörten Wickrather Kirche angefertigt haben; ein maßstabsgetreues Modell dieser Kirche; ein altes gelbes Ortsschild, das Wickrath noch als zum Kreis Grevenbroich zugehörig ausweist. Über Wickrath gäbe es halt auch mit Gegenständen unendlich viel zu erzählen.

Käthi Herbertz möchte eine Quadtstraße ohne Verkehr. Foto: Holger Hintzen

Die Radfahrerin Auch Käthi Herbertz hat einiges zu berichten – über Radwege etwa. „Ich bin leidenschaftliche Radfahrerin“, sagt die 79-Jährige. Und als solcher bietet ihr Wickrath Ungemach. Mögen auch von vielen Seiten Radwege dorthin führe, im Stadtteil vermisst Herbertz Wege, auf sich denen Radfahrer gefahrlos bewegen können. Im engen Kreisverkehr an der Hochstadenstraße sei sie schon zweimal fast unter die Räder von Autos gekommen. Wegen eines unebenen Bodenbelags sei in diesem Bereich auch die um die Schlossanlage herumführende Allee für Rad- wie für Rollstuhl- und Rollatorfahrer schlecht zu benutzen.

Und dann die Quadtstraße! Auf ganzer Breite eben und bürgersteigfrei gestaltet, sei sie doch keine rechte Fußgängerzone. „Sehen Sie, da kommt schon wieder einer“, sagt Herbertz gleich mehrmals während eines kurzen Gesprächs an einem der Tische vor dem Eiscafé an der Quadtstraße. Gemeint ist: Wieder ein Auto, das durch die Einkaufsstraße rollt. Etliche tun das obendrein ziemlich schnell, findet Herbertz. Und dass ständig rechts und links Wagen parken, stört sie auch. „Die Quadtstraße müsste verkehrsfrei sein“, findet die 79-Jährige.

Claus Coenen an einer Brache, die als Standort eines Supermarkts im Gespräch ist und Coenen zu viel Verkehr befürchten lässt. Foto: Holger Hintzen

Der Wetterchronist Eine gewitterfreie Zone ist Wickrath schon. Das hat zumindest Roland Klug beobachtet. Und das gibt dem ehemaligen Leiter der Wickrather Hauptschule zu denken. Seit 1996 zeichnet er täglich, sofern er nicht gelegentlich mal in Urlaub ist, morgens und mittags das Wetter in Wickrath auf: Temperatur, Regen, besondere Ereignisse wie Frost auf seinem Gartenteich oder erster Schneefall. Angefangen hat er damit, weil er bei Gesprächen übers Wetter nicht mit gefühlten, sondern echten Fakten aufwarten wollte.

„Mir ist aufgefallen, dass wir seit 2006 kein Gewitter mehr über Wickrath hatten“, sagt Klug. Drumherum mag es ordentlich gescheppert und geblitzt haben, über Wickrath jedoch nicht. Und seit einigen Jahren teilten sich heranziehende Regenfronten auch häufig, kurz bevor die den Stadtteil erreichten, zögen links und rechts vorbei, sagt Klug nach regelmäßiger Konsultation einer Wetter-App.

An dieser Stelle wünscht sich Elzbieta Jakubowski, Leiterin des Lebenshilfe-Hauses am Ringofen, eine Fußgängerampel. Foto: Holger Hintzen

Woran das liegt, weiß der ehemalige Lehrer nicht. Aber er hat einen Verdacht: Könnte womöglich der nahe Braunkohletagebau Garzweiler II das Wetter derart beeinflussen? „Das müsste einmal wissenschaftlich ausgewertet werden“, findet der 80-Jährige. Wie sich das Riesenloch aufs lokale Mikro-Klima auswirkt, wenn dort einmal ein riesiger See geschaffen ist, auch das wüsste Klug gerne – auch, weil er an seine Enkel denkt.

Roland Klug vermisst Gewitter in Wickrath. Foto: Holger Hintzen

Die Wohnhausleiterin An die 20 Bewohner eines Hauses der gemeinnützigen Lebenshilfe denkt Elzbieta Jakubowski, die Leiterin der Einrichtung. Die Männer und Frauen sind zwischen 23 und 76 Jahre alt, haben eine geistige Behinderung, zum Teil auch körperliche Handicaps – und fühlen sich in Wickrath eigentlich wohl. „Sie werden hier akzeptiert und sind willkommen“, schildert Jakubowksi die Erfahrungen, die die Bewohner während der vergangenen 25 Jahre in Wickrath gemacht haben, wenn sie als Spaziergänger, Kunden in Geschäften oder Gäste in Restaurants und Cafés unterwegs waren.

Zu schaffen mache ihnen jedoch, berichtet Jakubowski: Es gibt an etlichen Stellen Barrieren, die für Rollstuhlfahrer nur mühsam zu überwinden sind. Bürgersteige entlang der Poststraße sind streckenweise sehr schmal, der Weg ist mancherorts uneben und mitunter müssen sich Rollstuhlfahrer den knappen Platz mit Radfahrern teilen. Ein großer Wunsch der Bewohner des an der Straße Am Ringofen gelegenen Lebenshilfe-Hauses sei zudem: eine Fußgängerampel über die Geldener Straße, etwa 150 Meter vor dem Haus, Richtung Ortskern, in der Nähe der Bushaltestelle.

Die ehemalige Bahnhofsgaststätte sieht inzwischen aus, wie manche Gebäude in der Spätphase der DDR. Foto: Holger Hintzen

„Die Gelderner Straße ist stark befahren und daher sehr schwer mit Rollstühlen zu überqueren“, sagt Jakubowski. Da hilft es auch wenig, dass es mitten auf der Straße eine schmale Insel gibt, auf der Fußgänger mitten im Verkehr pausieren können.

Der Brachland-Anwohner Autos vor der Haustüre sind auch für Claus Coenen, Anwohner des zwischen Poststraße und Bahntunnel liegenden Abschnitts der Trompeterallee ein Problem. Zumindest in Berufsverkehrs-Zeiten, wenn die nicht allzu breite Straße zum Schleichweg um die stark befahrene Strecke Poststraße, Gelderner Straße zur Autobahn und zum Gewerbegebiet wird.

Nicht schön schon jetzt, und Coenen fürchtet noch mehr Verkehr, sollte auf einem brachliegenden Gelände an der Ecke Poststraße / Trompeterallee ein Supermarkt entstehen. Früher stand dort eine Halle, die 2017 abgebrannt ist. Inzwischen ist das Grundstück geräumt, Grün sprießt wild und üppig darauf. Coenen hat Pläne der H. & J. Jessen Baugesellschaft für einen Supermarkt auf dem Areal gesehen. Seit die Gesellschaft Insolvenz angemeldet hat, ist die Zukunft des Geländes ungewiss. Findet sich ein anderer Investor, der dort einen Markt baut? Falls das so kommen sollte, wünscht sich Coenen, dass die Zufahrt zum Markt nicht mehr über die Trompeterallee geplant wird.