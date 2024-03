Cyber-Campus in Mönchengladbach „Viele freie Seiten im Internet sind strafrechtlich relevant“

Mönchengladbach · Erst in der vergangenen Woche ist der Polizei ein Schlag gegen Cyberkriminelle geglückt. In Mönchengladbach gibt es an der Hochschule Niederrhein den Cyber-Campus. Dort lernen Polizisten beispielsweise digitale Forensik.

06.03.2024 , 05:10 Uhr

Professor Thomas Meuser ist Leiter der Cisco Netzwerk-Akademie Datennetze und Verteilte Systeme an der Hochschule Niederrhein. (Archivfoto) Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach