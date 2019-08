Digital-Pakt für Mönchengladbacher Schulen : „W-LAN ist fürs Lernen unverzichtbar“

Clara Milnikel hat ihr Abitur am Hugo-Junkers-Gymnasium (l.) gemacht. Mia Tellmann besucht das Gymnasium am Geroweiher. Sie berichten über ihre Erfahrungen mit W-Lan an ihren Schulen. Foto: -

Mönchengladbach Abiturientin Clara Milnikel (18) und Schülerin Mia Tellmann (16) berichten, wie digital ihre Schulen sind und wie ihre Lehrer mit den neuen Medien umgehen. Beide sagen: Die Digitalisierung in Schulen ist längst überfällig.

Internet im Unterricht war in meiner Schulzeit immer ein heiß diskutiertes Thema: Da war jeder Schritt in Richtung „Neuland“ eine echte Errungenschaft. Man möchte meinen, ich sei Mitte 30 und erzähle von meinen Erlebnissen, die ich in den 90er Jahren gesammelt habe. Aber das täuscht und ist nur ein weiteres Zeichen, dass das mit der Digitalisierung an (Gladbacher) Schulen manchmal etwas holprig gelaufen ist. Denn ich habe erst diesen Sommer mein Abi gemacht.

Jetzt ist es so, dass meine alte Schule, das Hugo-Junkers-Gymnasium, eine Pilotschule mit bereits vorhandenem W-Lan ist. Da höre ich schon den ein oder anderen sagen: „Was sollen denn die Schüler auch noch in der Schulzeit mit dem Internet? Hängen doch genug am Handy rum!“