Religionsgemeinschaften in Mönchengladbach Was in Krisenzeiten Zuversicht gibt

In diesem Jahr standen viele Menschen vor Herausforderungen und Krisen. Inflation, Coronapandemie, Krieg in der Ukraine – bei den vielen negativen Nachrichten ist es nicht immer leicht, zuversichtlich zu bleiben. Manchen hilft da die Zuwendung zum Glauben. Vertreter verschiedener Religionen in der Stadt verraten, was sie in dieser Zeit zuversichtlich macht.