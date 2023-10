Brauchtumsfeiern in Mönchengladbach Diese Regeln gelten beim Martinsfeuer

Offenes Feuer zieht Menschen von jeher magisch an: Wenn die Scheite knistern und die Funken sprühen, dann ist das heimelig und abenteuerlich zugleich. In den Novembertagen werden zu den Martinsumzügen traditionell auch Feuer gezündet. Damit es für die Zuschauenden nicht gefährlich wird, muss einiges beachtet werden. Norbert Probst vom Martinsverein Kothausen und Viestraße hat Erfahrung, denn zu „seinem“ Zug ist das Martinsfeuer ein Muss, und er kennt sich aus. Im vergangenen Jahr brannten 60 Brauchtumsfeuer, und für 2023 sind schon 20 angemeldet, weitere werden erwartet. Denn eines ist auf jeden Fall Pflicht: Ein Feuer muss beim Ordnungsamt angemeldet werden, und niemand darf an Leib und Leben gefährdet sein. Ein Stadtsprecher kennt die Bedingungen, die eingehalten werden müssen.