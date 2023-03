Schließung in Mönchengladbach Neue Nutzungen für Galeria-Filialen

„Wie viele stationäre Einzelhandelsunternehmen leidet auch Galeria Kaufhof unter dem Trend zum Online-Handel“, sagte Scharrenbach einer IHK-Mitteilung zufolge. Dazu komme, dass es an einem tragfähigen Konzept für die Sanierung des Unternehmens gemangelt habe. In der Mönchengladbacher Galeria-Filiale, die zum 31. Januar 2024 schließen soll, sind 58 Mitarbeitende beschäftigt. Der Standort an der Hindenburgstraße steht auf der Liste mit noch 47 Warenhäusern, die der angeschlagene Konzern im Zuge der Sanierung schließen will. Ursprünglich waren dies 52 Standorte, fünf von ihnen bleiben aber nach weiteren Zugeständnissen der Vermieter nun doch erhalten.