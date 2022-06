Mönchengladbach Urlaub zu Hause : Was man in den Ferien machen kann

In den Ferienkursen des Museums Schloss Rheydt können Kinder und Jugendliche in diesem Jahr Höhelnbewohner, Höhenfliegern und generell die Natur erforschen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Sechs lange Wochen Sommerferien liegen vor uns. Ein paar Ideen für Kinder und Familien, wie man den Urlaub zu Hause abwechslungsreich verbringen kann.

Die Ferien haben begonnen, doch nicht alle sind im Urlaub. Auch zu Hause lässt sich einiges erleben. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt.



Bewegung Wie wäre es mit dem Ferien-Open-Sunday? Das kostenlose Sportangebot für Kinder der 1. bis 4. Klasse findet am Sonntag, 31. Juli, 10 bis 13 Uhr in der Turnhalle Dohler Straße 12 und am Sonntag, 7. August, von 10 bis 13 Uhr in der Turnhalle Balderichstraße statt.



Schmökern Wie wäre ein Besuch in der Stadtbibliothek? Ein gutes Buch ist wie eine Reise. Zusätzlich werden kostenlose Workshops angeboten. Am Freitag, 22. Juli, 14 bis 16 Uhr, heißt es „Bookfaceclub“. Dabei können Leseratten ihr Konterfei selbst auf ein Buchcover zaubern. Am Dienstag, 9. August, 10 bis 15 Uhr, ist in der Pop-Up-Bibliothek im Vitus Center, Hindenburgstraße 170, großer Pokemon-Tag für Kinder und Jugendliche. Unter der Anleitung von Alexandra Völker können Mangas und mehr erstellt werden. Anmeldungen sind telefonisch unter 02161 256345 oder per E-Mail möglich.



Scavenger Hunt Die moderne Schnitzeljagd findet bis 10. Juli statt. Man braucht die kostenlose App „Scavenger Hunt de“. Darin meldet man sich mit seinem Team an und los geht es mit insgesamt 150 Such-, Foto- und Video-Aufgaben, aus denen die Teilnehmer wählen können. Dabei kann man sogar etwas gewinnen.



Freibad Ein Besuch im Freibad Volksgarten macht der ganzen Familie Spaß Das ist mit dem 50 Meterbecken, den Freizeit-, Kinderplansch- und Sprungbecken täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Familientarif beträgt für den ganzen Tag 17,50 Euro, für vier Stunden (15 bis 19 Uhr) 15,50 Euro und für 17 bis 19 Uhr 11,50 Euro. Das Bad empfiehlt, vorab Online-Tickets zu buchen.



Tiergarten Am Pixbusch 22 bietet der Tiergarten mit 80 Tierarten viel Abwechslung. Manche darf man sogar füttern. Der Tiergarten ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder zwischen vier und 14 Jahren 4 Euro.



Stadttouren Die „Mittelaltertour“, der Marketing Gesellschaft Mönchengladbach erzählt von „Spießbürgern, Bauern und Diebesgesindel“, das sich in längst vergangener Zeit in Mönchengladbach herumtrieb. Die Führung findet am Donnerstag, 14. Juli, um 18 Uhr statt. Sie startet am Geroplatz/Speicker Straße, dauert zwei Stunden und geht über zwei Kilometer. Erwachsene zahlen 9 Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren 5 Euro. Tickets gibt es online.



Museum Abteiberg Im Museum ist jede Menge los für Kinder und Jugendliche: Malen, Collagieren, Fotografieren. Für Kinder von sechs bis 11 Jahren bietet die Mönchengladbacher Künstlerin Ora Avital von Dienstag, 5. Juli, bis Freitag, 8. Juli, jeweils 11 bis 13 Uhr den Kurs „Malen wie die Profis“ an. Die Kosten: 32 Euro, ermäßigt 16 Euro. Nachmittags von 14 bis 17 Uhr bietet die Künstlerin den Kurs für Jugendliche ab 11 Jahren an. Für sie kostet er 48 Euro, ermäßigt 24 Euro.

Für Kinder von sechs bis 11 Jahren beginnt am Dienstag, 2. August, 11 bis 13 Uhr, der Kurs „Schwingendes Licht. Bienenfarben sehen“. Tanja Goethe zeigt den Teilnehmern, wie sie den Bienen im Hans-Jonas-Park und im Skulpturenpark nachspüren können und wie Bienen Farben erkennen. Danach werden im Park Aquarelle gemalt. Der Kurs geht bis Freitag, 5. August, täglich 11 bis 13 Uhr. Die Kosten: 32 Euro, ermäßigt 16 Euro. Auch dieser Kurs findet jeweils von 14 bis 17 Uhr für Jugendliche ab 11 Jahren statt. Die Kosten betragen 48 Euro, ermäßigt 24 Euro. Eine Anmeldung über die Internetseite, per Telefon 02161 252636 oder per Mail an Henrike Robert ist notwendig. Für anspruchsberechtigte Familien kann die Kursgebühr im Rahmen des Bildungspakets übernommen werden.



Museum Schloss Rheydt bietet spannende Ferienworkshops an. „Tierisches Museum: Der Natur auf der Spur“ heißt es am Dienstag, 12. Juli, 10 bis 12 Uhr. Anika Simm nimmt Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren mit in den Park und sucht nach kleinen und großen, echten und gezeichneten Tieren.

Am Mittwoch, 13. Juli, 10 bis 12.30 Uhr, sowie am Donnerstag, 14. Juli, 14 bis 16.30 Uhr, sind Kinder von sechs bis acht Jahren als Naturforscher zu diesem Kurs eingeladen. Die Kosten betragen jeweils 12 Euro.

„Schloss Rheydt von oben! – Kleine Höhenflieger“ – so lautet der Workshop, den Nicola Gosch am Mittwoch, 29. Juni, von 10 bis 13 Uhr für Kinder ab sechs Jahren anbietet. Auch hier werden Tiere entdeckt und Papierflieger gebastelt. Der Beitrag beträgt 12 Euro.

Am Mittwoch, 6. Juli, 10 bis 13 Uhr, geht es in die unterirdischen Gänge: „Schloss Rheydt von unten! – Kleine Höhlenforscher“ heißt es dann. Die ausgekundschafteten Höhlenbewohner werden anschließend in einer Collage festgehalten. Der Workshop kostet 15 Euro.

Am Donnerstag, 21. Juli, findet von 15 bis 18 Uhr eine Rallye im Schloss statt. Für Kinder ab sechs Jahren ist „Algenspaghetti-Rallye!“ gedacht. Sie kostet 12 Euro.

An „Drei Tagen Ritterleben“, erleben Kinder von Dienstag, 26. Juli, bis Donnerstag, 28. Juli. Jeweils von 11 bis 15 Uhr geht für Kinder im Alter von sechs bis 10 Jahren die Reise zurück ins Mittelalter. Der Workshop kostet 60 Euro. Wiederholt wird er von Dienstag, 2. August, bis Donnerstag, 4. August, jeweils 11 bis 15 Uhr. Anmeldung zu allen Ferienkursen erfolgen telefonisch unter: 02166 9289019 oder per E-mail.