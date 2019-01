Serie Was macht eigentlich? : Vietnamkrieg, Bökelberg, Wetten ... dass?

In Venn lebt es sich schön ruhig: Monika und Wolfgang Greven mit ihrem altdeutschen Schäferhund Vasco. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach In seiner Heimatstadt kennt man Wolfgang Greven noch als Nachfolger von Stadionsprecher Rolf Göttel. Doch der 69-jährige Gladbacher hat viel mehr erlebt als nur Borussia: von den Kriegen in Vietnam und auf dem Balkan bis zur redaktionellen Mitarbeit in großen Fernseh-Shows.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Otto E. Schütz

Es ist alles andere als ein ganz normaler Lebenslauf. Der Junge von der Regentenstraße, Sohn eines Gladbacher Textilfabrikanten, fand keinen Gefallen am Metier des Vaters, wollte lieber Kinderarzt werden. Doch diesem Studium stand nach dem Abitur der Numerus Clausus im Weg. Er wollte sich vor dem Wehrdienst drücken – landete aber schließlich doch bei der Bundeswehr. Und ist mit nun 69 wechselvollen und spannenden Jahren immer noch ein klein wenig dabei: als Oberstleutnant der Reserve mit einer langen Einsatzliste an Brennpunkten in Europa. Allerdings nie als kämpfender Soldat, sondern als Fechter mit Worten: Wolfgang Greven wurde Journalist.

Es begann 1970 in den USA, wo er als knapp 21-Jähriger auf der „Flucht“ vor dem Wehrdienst mit zerrissenem Pass, einem vom deutschen Konsulat ausgestellten Ersatzpapier und einem Touristen-Visum gelandet war. Er bekam – als Deutscher – ein Volontariat beim Fernsehsender NBC, meldete sich freiwillig für einen Einsatz als Berichterstatter vom Vietnamkrieg – und verlor dort durch einen Granatsplitter den rechten Oberarm. Der Arm wurde nach einer Notoperation („bei vollem Bewusstsein und mit einem Beißholz zwischen den Zähnen“) wieder angenäht, der Kriegseinsatz war beendet.

Zur Person In Eicken groß geworden, ein Wunsch für Borussia Wolfgang Franz Christian Greven wurde am 24. April 1949 in Mönchengladbach als Sohn des Textilfabrikanten Ernst Greven geboren. Seine Mutter Beate war Simultandolmetscherin. Er wuchs an der Regentenstraße auf, besuchte nach der Volksschule Eicken das Stift. Hum. Gymnasium und wechselte mit 16 zum Rethelgymnasium Düsseldorf, wo er das Abitur machte. Er studierte von 1971 bis 76 in Münster Jura, Publizistik, Politologie und Soziologie (ohne Abschluss), besuchte eine Arbeits-Gemeinschaft Sprachausbildung und Schauspiel. Familie 1992 heiratete er Sylvia Woytewicz, die in Borussias Finanzbuchhaltung arbeitete; seit 2012 ist er mit der Lohnbuchhalterin Monika Schiffer verheiratet. Wolfgang Greven spielte Hockey beim Gladbacher HTC und Düsseldorfer HC, fährt Ski und ist Golfer. Lesen (Geschichte, Politik) und Kochen sind weitere Hobbys. Er ist Ehrenmitglied der Eickener Karnevalsgesellschaft Schöpp op, war zwei Jahre Vorsitzender. Sein großer Wunsch: Dass eine Straße nach Dr. Helmut Beyer benannt wird. Er ist 1962 in einer sehr schwierigen Zeit Borussias als Notvorstand eingesprungen, war 30 Jahre Erster Vorsitzender beziehungsweise Präsident. Die Stadt hat schon Straßen nach Helmut Grashoff und Alfred Gerhards, nach Trainer Hennes Weisweiler, den Spielern Heinz Ditgens und Albert Brülls benannt, nach Helmut Beyer noch nicht.“

Wolfgang Greven aber hatte seinen neuen Wunschberuf gefunden: Journalist statt Kinderarzt. Er landete bei Rundfunk und Fernsehen – nachdem er dann nach der Rückkehr nach Deutschland doch noch seine eineinhalb Jahre bei der Bundeswehr abgerissen und in Münster Jura, Publizistik, Politologie und Soziologie studiert hatte, allerdings ohne Abschluss.

Wolfgang Greven und Thomas Gottschalk: 19 Jahre war der Gladbacher (links) bei „Wetten dass ...“ für die Saalwette zuständig. Foto: WG

Er wurde Fernseh-Redakteur und Moderator im Landesstudio Düsseldorf des WDR, beim Hörfunk (Radio Luxemburg, später RTL, WDR, Radio Bremen) und Fernsehen (ARD, ZDF, 3SAT), arbeitete in den Bereichen Politik und Sport, moderierte „Musik bis zum frühen Morgen“, „Freie Fahrt ins Wochenende“ oder beim „ZDF-Fernsehgarten“, war redaktioneller Mitarbeiter des „Grand Prix de la Chanson“. Und 19 Jahre bei den großen Samstag-Abend-Shows des ZDF: „Melodien für Millionen“ und vor allem „Wetten, dass ...?“ Frank Elstner, der ihn schon von Radio Luxemburg her kannte, hatte ihn geholt. Auch Thomas Gottschalk setzte dann auf die redaktionelle Mitarbeit des Gladbachers, der in der Show unter anderem für die „Saalwette“ mit dem Publikum zuständig war.

In seiner Heimatstadt Mönchengladbach aber lernte die breite Öffentlichkeit Wolfgang Greven vor allem bei einer ehrenamtlichen Aufgabe kennen: 1992 wurde er am Bökelberg Nachfolger des legendären Stadionsprechers Rolf Göttel. „Ich bin an der Regentenstraße ganz in der Nähe von Borussias Präsident Helmut Beyer aufgewachsen, bin mit meinem Vater und meinem zwei Jahre älteren Bruder Gerrit schon mit fünf Jahren zu den Spielen am Bökelberg gegangen, natürlich Fan geworden und bis heute geblieben“, erzählt Greven.

Pressekonferenz im Kosovo-Krieg mit Nato-Generalsekretär Lord George Robertson (rechts Wolfgang Greven). Foto: WG

Helmut Beyer, der den Werdegang des Jungen all die Jahre verfolgt hatte und nach dem frühen Tod des Vaters ein „väterlicher Freund“ geworden war, bot ihm das Amt an. Klar, dass Wolfgang Greven nicht zögerte und seine Termine als selbstständiger Journalist Borussias Kalender anpasste.

Mit seinem Vater Erich und seinem Bruder Gerrit (rechts) machte Wolfgang Greven Strandurlaub auf Juist. Foto: WG

„Anton Häring von der Stadtverwaltung als technischer Leiter und ich haben dann die Bundesliga gerockt“, erzählt Wolfgang Greven: „Die Auftrittsmusik beim Einlaufen der Mannschaft war neu in der Bundesliga, hatte Premiere am Bökelberg. Der DFB wollte sie zunächst verbieten, musste dann aber doch sein Okay geben. Auch das ,Einer geht noch rein’ als Tor-Jingle haben wir erfunden. Und ich stand als erster Stadionsprecher in der Bundesliga auf dem Rasen.“ Beendet hat Wolfgang Greven dann dieses Engagement, weil er mit Manager Rolf Rüssmann nicht klarkam. Die Liebe zur Borussia indes ist geblieben. Im Stadion sieht man Wolfgang Greven heute aber kaum: „Da werde ich zu schnell nervös.“

Hockey war neben Skifahren Wolfgang Grevens Sport: Er war Torhüter beim Gladbacher HTC und beim Düsseldorfer HC (hier unten rechts). Foto: WG

Das sagt ein Mann, der mit gerade einmal 21 den Vietnam-Krieg „an der Front“ erlebte. Und der später als Bundeswehr-Reservist in zehn Jahren immer wieder als Presse-Stabsoffizier und Sprecher bei Nato-Einsätzen auf dem Balkan war: in Bosnien, Albanien, Mazedonien und Kosovo war oder mit einer Beobachtermission der Europäischen Union in Georgien an der Demarkations-Linie zu Russland: Dort, wo 2008 heftig Krieg geführt worden war, galt es nun, die Einhaltung der Waffenstillstands-Vereinbarung zu überwachen. Der junge Mann, der nicht zum Wehrdienst gewollt hat, ist engagierter Reserve-Offizier der Luftwaffe geworden, aktueller Dienstrang: Oberstleutnant der Reserve. Seine „Einsatzgebiete“ waren der Balkan-Krieg ebenso wie Luftwaffen-Übungen der NATO.

Früh übt sich: Skilaufen lernten Greven und sein Bruder Gerrit (rechts im Bild) schon in Kindestagen. Foto: WG