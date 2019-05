Serie „Was macht eigentlich?“ : Bert Lingen – Fairness und gesunder Menschenverstand

Info

Bert Lingen wurde am 18. Juni 1946 in M. Gladbach-Hehn als Sohn des Bahnbeamten Peter Lingen geboren. Er wuchs mit seinem drei Jahre älteren Bruder Hans-Peter an der Waldhausener Höhe auf, besuchte dort die Volksschule, machte eine Lehre bei der Bundespost. Nach dem Wehrdienst absolvierte er eine Aufnahmeprüfung und besuchte die Berufsaufbauschule MG.

Am 1. Januar 1969 fing er in der Betriebskrankenkasse der Firma Schorch in Rheydt an und absolvierte dort die zweite Ausbildung zum Sozialversicherungs-Fachangestellten. Bei ihr blieb er bis zum 31. Dezember 2005.

Betriebsrat der Firma Schorch in MG (1972 bis 2005), u. a. Stellv. Vorsitzender des Konzern-Betriebsrats.

SPD-Mitglied von 1971 bis 2000 (Austritt wegen Hartz 4). Mitglied der Gewerkschaft IG Metall seit 1971.

Ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht MG 1974 bis 2017, acht Jahre Schöffe beim Verwaltungsgericht Düsseldorf und acht Jahre beim Landgericht MG: Das sind 59 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit bei drei Gerichten.

Zehn Jahre Vorsitzender des Fördervereins der KGS Waldhausener Höhe.

Verheiratet seit 1985.