Serie Was macht eigentlich? : Energie mit Bodenhaftung

Radsport ist immer noch seine Leidenschaft: Friedhelm Kirchhartz ist im Förderverein des VfR Büttgen aktiv und schwingt sich oft selbst aufs Rad. Foto: ati

Mönchengladbach Mit Friedhelm Kirchhartz als Chef ist die NEW zum größten Versorgungsunternehmen am Niederrhein geworden. Sich durchzusetzen, das hat er schon mit 13 Jahren als Radrennfahrer gelernt. Er fuhr auch bei Weltmeisterschaften, blieb aber immer auf dem Boden.

Er ist nicht nur ein erfolgreicher Manager. In Büttgen, wo er aufgewachsen ist und bis heute lebt, wie auch in Mönchengladbach, wo er mehr als zwei Jahrzehnte gearbeitet und immer noch enge Bindungen hat, schätzt man Friedhelm Kirchhartz als waschechten Niederrheiner, Freund und überzeugten Familienmenschen: „Ich habe gleich zwei Familien, eine kleine und eine große“, sagt der 67-Jährige. Die „große Familie“ mit seinen fünf Geschwistern samt Anhang trifft sich alle Jahre, komplett und nicht nur zu Weihnachten. Der Heiligabend bei Friedhelm und Lilo im von den Eltern geerbten, aus- und umgebauten Haus in Büttgens ruhiger Mitte ist geliebte Tradition für rund 50 Personen – von den kleinsten Enkelkindern mit zwei Jahren bis zu deren Großeltern. Die „kleine Familie“ Kirchhhartz, acht Köpfe, trifft sich fast jeden Sonntag zum gemeinsamen Essen. Dann hat Friedhelm schon seine unvermeidliche Radtour hinter sich: 60 Kilometer in zwei Stunden mit vier bis zehn Freunden – ehemalige Radrennfahrer und heute im Rentenalter. „Hinterher fühle ich mich dann richtig wohl“, sagt Kirchhartz. „Der Radsport ist immer noch meine Leidenschaft.“

Mit 13 Jahren ist er aufs Rennrad gestiegen beim VfR Büttgen – und machte Karriere: Er wurde 1969 und 1970 Deutscher Jugendmeister im Einzel-Sprint und mit dem Büttgener Bahnvierer, fuhr als Erwachsener im Nationaltrikot bei drei Weltmeisterschaften (1973, 74 und 75) als Einzel-Sprinter und auf dem Tandem mit Hans Michalsky. Die ganz großen Titel hat er zwar nicht geholt, ist aber stets vorne mitgefahren. „Es war eine Superzeit“, sagt er. Und: „Der Sport hat mich geprägt.“

Der erste große Titel: Deutscher Jugendmeister 1970. Foto: FK

Info In Glehn geboren, seit 1956 ist er ein Büttgener Familie Friedhelm Kirchhartz wurde am 26. Januar 1951 in der damals selbstständigen Gemeinde Glehn (heute Korschenbroich) als eines von sechs Kindern des Sparkassendirektors Peter Kirchhartz geboren. Er wuchs in Glehn und ab 1956 in Büttgen auf, wo er bis heute lebt. Seit 1979 ist er mit Elisabeth („Lilo“) Krawinkel aus Neuss-Holzheim verheiratet. Sie haben zwei Söhne (Patrick, 39 Jahre, Inhaber der Firma Poolfuchs GmbH für Schwimmbadtechnik, und Pascal, 36, Dipl.-Kfm, kaufmännischer Fachbereichsleiter bei SMS in Mönchengladbach), und zwei Enkelkinder (Maximilian, vier Jahre, und Malia, zweieinhalb Jahre). Schule und Ausbildung Volksschule Büttgen, Quirinus-Gymnasium Neuss. Jura-Studium in Köln und anschließend Referendarzeit mit Abschluss des 2. Staatsexamens, später Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-Examen.

Beharrlichkeit, nicht aufgeben, Durchsetzungsvermögen und auch Fairness – das hat er auf dem Rennrad gelernt und im „normalen“ Leben genutzt: beim Jura-Studium in Köln und dann im Beruf, zunächst als Berater und Referatsleiter mit Gesamtprokura bei der renommierten Düsseldorfer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wibera Wirtschaftsberatung AG (PricewaterhouseCoopers). Und dann ab Januar 1995 als Vorsitzender der Geschäftsführung des Mönchengladbacher Versorgungsunternehmens Stadtwerke Mönchengladbach GmbH. 22 Jahre, bis Ende 2016, war er dort Chef. Das Unternehmen wuchs unter seiner Führung unter den Namen NVV und schließlich NEW (Niederrhein – Energie - Wasser) AG zum größten Versorger der Region nach den Stadtwerken Düsseldorf, lief Krefeld den Rang ab. Die Geschäftsfelder: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Öffentlicher Personen-Nahverkehr (ÖPNV), Wärme und Bäder. Jahresumsatz des Konzerns: 950 Millionen Euro. „Die NEW gehört auch zu den größten in Deutschland“, sagt der „Macher“ eines Unternehmens, das stark am Niederrhein verwurzelt ist mit Tochtergesellschaften in Mönchengladbach, Erkelenz, Geilenkirchen, Grevenbroich, Viersen, Schwalmtal und Tönisvorst.

Der Vorstand der NEW 2012 (von rechts): Friedhelm Kirchhartz, Rainer Hellekes und Frank Kindervatter. Foto: Ilgner

Kirchhartz war einmal der hart kalkulierende, clevere Manager, kluge Analytiker und Stratege. Daneben blieb er aber immer „Mensch“ mit Herz und Verständnis für andere. Ein geselliger Typ, der viele Freunde hat und mit ihnen gerne feiert. In seinem „Heimatdorf“ Büttgen gründete er den Schützenzug „Les Pedaleurs“ (da ist der Name ein Stück Programm), marschierte eifrig mit. Das Schützenwesen ist schließlich Familientradition. Sein Vater Peter war schon Schützenkönig, und sein Bruder Dieter auch. Da konnte er es seinem ältesten Bruder Willi schließlich nicht verwehren, in dessen Königsjahr 1998 als Minister zu fungieren. 2013 erhielt er die höchste Auszeichnung der Europäischen Gemeinschaft historischer Schützen (EGS): Bei der Herbsttagung in Neuss mit 300 Schützen aus zwölf Ländern wurde er von Großmeister Karl von Habsburg zum Ritter der EGS geschlagen, weil er „Bruderschaft lebt“ – als aktiver Schütze und in seinem Beruf.