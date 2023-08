Krankenhausreform trifft Mönchengladbacher Kliniken „Vorschläge könnten kleinere Krankenhäuser bedrohen“

Mönchengladbach · Krankenhäuser sollen bundesweit in unterschiedliche Versorgungsstufen, sogenannte Level, eingeordnet werden. Geldzuweisungen sollen sich daran orientieren, welche Leistungsgruppen die Häuser anbieten. Welche Auswirkungen das auf die vier Krankenhäuser in der Stadt hat, und was Krankenkassen dazu sagen.

29.08.2023, 05:10 Uhr

In Mönchengladbacher Kliniken kommen moderne Operationsmethoden zum Einsatz, wie hier im Krankenhaus Bethesda. Foto: Albuquerque Carlos (CA)

Von Susanne Jordans

Laut dem „Krankenhaus Rating Report“ von 2022 schreiben 60 Prozent der Kliniken in Deutschland rote Zahlen. Mit einem neuen Vergütungssystem soll eine Insolvenzwelle vermieden und eine flächendeckende, bedarfsgerechte Krankenhausversorgung sichergestellt werden.