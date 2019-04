Jugenddialog Europa : Europa-Politiker stellen sich Jugendlichen

Westend Schüler aus Mönchengladbach und Umgebung haben auf Initiative des Vereins „Aktiv für MG“ im Jugendclub Westend fünf Politiker getroffen und mit ihnen im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai über europäische Fragen diskutiert.

Die Zeit bis zur Europawahl am 26. Mai wird rasch verfliegen. Um diese Zeit zu nutzen und besonders Jugendliche, die sich vielleicht zum ersten Mal mit Themen zur Europawahl auseinandersetzen, gut zu informieren, veranstaltete der Verein „Aktiv für MG“ gemeinsam mit der Stadt eine Zusammenkunft von Schülern und Politikern zum gegenseitigen Austausch. Die Wahlbeteiligung in Mönchengladbach lag bei der letzten Europawahl bei etwa 45 Prozent, was viel zu niedrig ist, meint Marie Steves-Rombey, die Vorsitzende des Vereins. Mit der Veranstaltung solle das Thema „Europa für die Jugend“ und das städtische Projekt „Jugendpartizipation“ stärker in den Fokus rücken.

Die Vertreter von fünf Parteien – Stefan Berger (CDU), Petra Kammerevert (SPD), Daniel Freund (Grüne), Alexander Winkens (FDP) und Sebastian Merkens (Linke) – diskutieren an fünf Tischen mit den knapp 40 interessierten Jugendlichen. An jedem Tisch ging es um einen Themenkomplex, „Arbeit und Bildung in Europa“, „Armut und Reichtum in Europa“, „Vereintes Europa stärken, Beteiligung von jungen Menschen“, „Menschenrechte und Rechtstaatlichkeit“ und „Klimawandel und Energiepolitik“. Um die unterschiedlichen Standpunkte der Politiker zu einem Themenkomplex gut vergleichen zu können, wechselten die Parteivertreter nach 20-minütiger Diskussion die Gruppe. So war gewährleistet, dass die jungen Menschen verschiedene Aussagen zu ihrem gewählten Thema bekamen.