Kolumne Denkanstoß : Was ist Heimat?

Mönchengladbach Sie ist viel mehr als nostalgische Verklärung der Vergangenheit, findet unser Autor. Und auch nicht einfach ein Ort, an dem man aufgewachsen ist.

Könnten wir so auch von der Bindestrich-Stadt Mönchengladbach (-Neuwerk, -Rheindahlen, -Rheydt, -Giesenkirchen, -Odenkirchen, -Wickrathberg, -Wanlo…) reden? Was ist unsere Identität? Was macht Heimat für uns aus? Heimat ist nicht einfach der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Man kann auch an neuen Orten heimisch werden. Heimat ist Gabe und Aufgabe, denn man kann sich auch „verheimaten“. Heimat ist nicht nostalgische Verklärung der Vergangenheit oder der ländlichen Idylle wie in den „Heimatfilmen“ der 1950-er Jahre. Heimat ist auch eine Frage an die Stadt der Gegenwart. „Wir in Mönchengladbach“? Ich fühle Heimat in der Hauptkirche und bei so vielen netten und interessanten Menschen in der Stadt. Ist Heimat da, wo Menschen einander so annehmen, wie sie sind? „Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss“ hat Johann Gottfried Herder am Ende des 18.Jahrhunderts gesagt. Ist für manche der Borussia-Park Heimat, auch wenn manchmal zu viele Gegentore fallen? Ich fühle Heimat in vertrauter Musik, die mir wichtig ist. Ist auch die Sprache der Mutter Heimat? Kann es mehrere „Heimaten“ geben?