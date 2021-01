Kostenpflichtiger Inhalt: Teure Straßensanierungen in Mönchengladbach : Was Hausbesitzer zu Straßenbaubeiträgen jetzt wissen müssen

Auch die Ulmenstraße in Rheydt wird grundhaft saniert. Eine Bürgerversammlung hat bereits stattgefunden. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach 27 Straßenabschnitte und 22 Kanäle werden in Mönchengladbach bis 2026 auch auf Kosten der Anlieger saniert. Wenn die Stadt Geld haben will, beginnt ein festgelegtes Verfahren. Hier finden Hausbesitzer, ob sie in den kommenden Jahren betroffen sein werden.