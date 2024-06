Podiumsdiskussion in Mönchengladbach Rafael Seligmann über Brandstifter und Mitläufer

Rafael Seligmann hat seinem Buch „Brandstifter und ihre Mitläufer“ ein Zitat aus William Shakespeares Drama „König Lear“ vorangestellt: „Das ist die Plage der Zeit, in der Verrückte Blinde führen“. Beim Besuch in der Zentralbibliothek verzichtete der Autor auf eine Lesung, nannte aber ausdrücklich von ihm verwandte literarische Anleihen. „Was braucht es Politologen, wenn Max Frisch so perfekt darstellt, wie der Biedermann dem Brandstifter noch die Streichhölzer in die Hand drückt?“, fragte der jüdische Publizist provokant.