Kunst im Abteiberg Freier Eintritt am Internationalen Museumstag

Am Pfingstsonntag, 19. Mai, ist Internationaler Museumstag. Den feiert das Museum Abteiberg mit freiem Eintritt und dem zweiten Kompositionsauftrag des Projekts „Kunsthalle for Music“ von Ari Benjamin Meyers. Die kongolesisch-belgische Musikproduzentin Melika Ngombe Kolongo wird von 12 bis 18 Uhr zusammen mit dem Künstler-Ensemble musizieren und ihre Komposition vorstellen. Diese wird im Folgenden in das Repertoire des „Songbooks“ aufgenommen. Diese Live-Musik-Ausstellung entsteht im Kontext der Kunst und reagiert auf sie, und sie wird auch in den nächsten Wochen bis zum 23. Juni zu hören sein. Zum Konzeptansatz gehört auch, dass der Akt des Komponierens oder Probens mit in die Aufführung einbezogen wird. „Ich möchte andere Formen von Musik darstellen“, sagt Meyers dazu.