Gewalt in Mönchengladbach Was gegen Jugendkriminalität unternommen wird

Die brutale Messerattacke und der Angriff im Schlosspark, bei dem einem Jugendlichen der Schienbeinkopf zertrümmert und einem anderen mehrere Rippen geprellt wurden, lässt die Anwohner in Wickrath auf die Barrikaden gehen. Sie fühlen sich nicht mehr sicher in ihrem Wohnort. Sie glauben, dass die Freizeitangebote, die Corina Strunk, Jugendleiterin der evangelischen Kirchengemeinde in Wickrath, macht, keineswegs dieses Klientel von der Straße holen. „Die wollen nicht zu mir kommen", räumte Strunk bei der gut besuchten Versammlung zum Thema Jugendkriminalität im evangelischen Gemeindezentrum ein. Auf Initiative der Wickrather CDU-Landtagsabgeordneten Vanessa Odermatt und der beiden Kirchen waren Bürger mit Vertretern der Polizei zusammengekommen.