Weißer Sonntag in Mönchengladbach Was für die Kommunion alles gebraucht wird

In Mönchengladbach empfangen 2023 mehrere hundert Jungen und Mädchen aus allen neun Gemeinschaften der Gemeinden (GdG) das erste Mal das heilige Sakrament der Kommunion. Ein halbes Jahr haben sie sich in Kleingruppen auf ihren großen Tag vorbereitet. Für die Kinder und ihre Familien ist das Fest der Höhepunkt dieser Vorbereitungs- und Planungszeit. Eine Kommunion hat als Sakrament in der katholischen Kirche in erster Linie eine wichtige religiöse Bedeutung. In jedem Fall gehört sie aber auch gebührend gefeiert. Die neunjährige Lenja geht am 6. Mai in Bettrath zu ihrer Erstkommunion. Wie sie und ihre Eltern sich auf den Tag vorbereitet haben.