Die Schulformen in Mönchengladbach : Gladbachs Schulen in Zahlen

Ab Samstag geht es um die Plätze an den Gymnasien, den Realschulen und den Hauptschulen. Foto: dpa/Caroline SeidSeidel-Dißmannel

Mönchengladbach Ab Samstag laufen auch an Gymnasien, Real- und Hauptschulen die Anmeldephasen. Wo die Klassen am größten und kleinsten sind, wo die Lehrerversorgung am besten ist und wo welche Schulabschlüsse gemacht werden.