Pflegekinder in Mönchengladbach „Erst war es ein Job, dann wurde Familie daraus“

Sandra Schubert* sitzt am Esstisch und genießt eine Tasse schwarzen Kaffees und die Ruhe. Es ist Freitag, ihr Putztag. Das Haus ist aufgeräumt, es liegt kein Spielzeug auf dem Boden, alle Stühle stehen an ihrem Platz. „Ich habe es gerne ordentlich“, sagt sie. Anders als bei vielen Familien, bei denen acht und mehr Stühle nur gebraucht werden, wenn Besuch kommt, sind sie bei Schuberts ständig im Einsatz. Sieben Kinder zählen zu der Familie, fünf leibliche und zwei Dauerpflegekinder. Diese Unterscheidung würde Sandra Schubert jedoch nie machen: „Das Wort Pflegekind kommt bei uns nicht vor, es fühlt sich nicht anders an. Das sind alle unsere Kinder“, sagt die 51-Jährige, die sehr jung zum ersten Mal Mutter wurde.