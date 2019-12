Denkanstoß : Was ein Pfarrer auf dem Wunschzettel hat

Das Christkind bekommt derzeit wieder viele Wunschzettel von Kindern zugeschickt. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach Weihnachten erinnert uns daran, dass der Stall in Bethlehem ein Hort der Hoffnung ist. Die Weihnachtspredigt soll Zuversicht schenken.

Von Albert Damblon

Am Beginn des Advents saß ich mit einigen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wir wollten uns auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Ein Vater aus dem Kreis erzählte, wie in seiner Familie wieder fleißig Wunschzettel geschrieben werden. Unvermittelt fragte der Kollege uns, was wir uns vom Kind in der Krippe wünschten. Stille. Wir, die wir sonst so redegewandt sind, waren verstummt. Uns fiel kein Weihnachtswunsch ein. Vielleicht glauben wir nicht mehr, dass Wünschen hilft.

Deshalb gehen wir gerne mit unseren Erinnerungen in die Kindheit zurück, als das Wünschen noch geholfen hat. Damals erfüllte sich vieles von unseren Wunschzetteln. Was das Christkind unter den Tannenbaum legte, ließ das vergessen, was fehlte. Ich überlegte genau wie die anderen. Einerseits wusste ich, dass ich in den vergangenen Jahren vor der Krippe nie wunschlos glücklich war. Anderseits fiel es mir schwer einen Wunsch auszusprechen, bis mir ein Gedanke kam. „Ich wünsche mir eine Idee für die Weihnachtspredigt.“

Viele wundern sich jetzt: „Typisch Pfarrer, denken nur an sich. An Weihnachten geht es doch zunächst um die Nöte und Sorgen der Menschen, nicht um eine Predigt.“ Trotzdem halte ich meinen Wunsch für berechtigt.

Wie jedes Jahr werden die Weihnachtsgottesdienste wieder gut besucht sein. Zu Beginn der Predigt schaue ich in aufmerksame Gesichter. Menschen, die mit ihren alltäglichen Belastungen in den Gottesdienst gekommen sind, hören mir einfach zu und schenken mir zehn Minuten ihrer Lebenszeit zu Weihnachten. Zehn Minuten lang hoffen sie, dass in meiner Predigt ein wenig himmlisches Licht aufleuchtet. Ihre Erdentage sind dunkel genug. Am Ende des Gottesdienstes möchten sie zurecht entlastet nach Hause gehen. Dankbar lasse ich mir dieses Vertrauen schenken.