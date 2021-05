„Natürlich ärgert man sich auch mal eine Woche über Corona. Betriebswirtschaftlich ist der Lockdown kaum zu verschmerzen. Dann kommt aber irgendwann ein Kribbeln in den Fingern, das Beste daraus zu machen. Es ist Zeit für Sachen, die man lange aufgeschoben hat“, sagt Hauke Jakob vom Brauhaus Manamana. Bei ihm standen Reparaturen an, es wurde entrümpelt – und die zig hundert Fanschals in der Kneipe gewaschen.