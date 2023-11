Start-ups in Mönchengladbach Das bietet die Gründungswoche Start-ups

Start ist am kommenden Montag, 13. November, um 17 Uhr mit der sogenannten „Fuckup Night“ an der Hochschule Niederrhein mit anschließendem Unternehmerstammtisch. Dabei berichten Gründer von ihrem Scheitern und davon, welche Lehren sie daraus gezogen haben. Am Dienstag, 14. November, steht die „TexTech Start-up Night“ in der Textilakademie an. Ab 16.30 Uhr eröffnet dort die Ausstellung von Start-ups mit Trends aus dem Textil-Bereich, anschließend stellen sie sich in einem Wettkampf (einem sogenannten Pitch-Battle) auf der Bühne vor, bis am Ende ein Sieger des Abends feststeht. Eine der bekanntesten Innovationen der Textilbranche, die Jeans-Fabrik von C&A, wird auch Thema des Abends sein.