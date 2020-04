Kostenpflichtiger Inhalt: Wochenmärkte in Mönchengladbach : Zuhause kochen, nebenan einkaufen

Auch jüngere Menschen kaufen vermehrt am Stand von Bauer Thees ein bei Michael Brütt, Svenja Schwerz und Angela Linke. Foto: bauch, jana (jaba)

Hardt Der Wochenmarkt ist nur etwas für alte Leute? Keineswegs. In letzter Zeit entdecken auch jüngere Menschen das Angebot auf dem Marktplatz. Wir haben uns vor Ort umgehört, was unsere Märkte besonders macht. Heute an der Reihe: der Markt in Mönchengladbach-Hardt.