Politik in Mönchengladbach : Was der Stadtrat entschieden hat

Mönchengladbach Taxis werden teurer, die SMS-Zentrale bekommt eine neue Adresse, die Zusammensetzung des Seniorenrats – das waren wesentliche Entscheidungen im Stadtrat. Streit gab es um ein Thema, das gar nicht auf der Tagesordnung stand.

Taxi-Kosten Eine Taxifahrt in Mönchengladbach wird ab dem 1. August dieses Jahres teurer. Der Rat folgte dem Vorschlag der Taxi-Genossenschaft ohne Gegenstimme. Demnach wird der Grundpreis pro Fahrt von bisher drei Euro auf 3,50 Euro angehoben. Bei Großraumtaxis sind es künftig 13,50 Euro statt 13 Euro. Der Kilometerpreis wird tagsüber (zwischen 6 und 22 Uhr) um 20 Cent auf 2,20 Euro steigen. Neu ist ein eigener Nachttarif, der dann bei 2,40 Euro je Kilometer liegt und der von 22 bis 6 Uhr gilt. Keine Änderungen gibt es bei verkehrsbedingten Wartezeiten, die künftig mit zehn Cent je Minute (also sechs Euro pro Stunde) berechnet werden soll. Die vom Fahrgast verursachte Wartezeit hingegen wird künftig 42 Euro je Stunde statt wie bisher 36 Euro kosten. Wer eine Fahrt bestellt, aber nicht antritt, bezahlt wie bisher auch drei Euro. Und wenn der Fahrpreisanzeiger ausfällt, kostet dies einen Euro je 900 Meter.

Straßenname Der Anlagenbauer SMS baut derzeit in Dahl seine neue Konzernzentrale. Insgesamt werden 1500 Arbeitsplätze in Mönchengladbach konzentriert. Im Herbst 2023 sollen die Mitarbeiter in die neuen Räume einziehen. Nun ist auch klar, welche Adresse der künftige Firmensitz haben wird: Der Stadtrat stimmte am Mittwoch einstimmig für den wenig überraschenden Vorschlag der Stadtverwaltung, den markanten Vorplatz in „Am SMS-Campus“ zu benennen.