Veranstaltung in Mönchengladbach Welche schönen Dinge der Greta-Markt 2024 bietet

Greta ist jetzt ein richtiger Teenager. 15 Jahre wird der Markt der schönen Dinge auf dem Schillerplatz in diesem Jahr alt. Das wird groß gefeiert: 170 Aussteller haben ihre Teilnahme zugesagt. „Wir sind wieder so groß wie vor Corona“, freut sich Veranstalterin Myriam Topel. Angefangen hatte alles 2009 mit 15 Ständen im damaligen „Aqua-Beach“ im alten Kolpinghaus an der Aachener Straße. „Davon waren drei unsere eigenen“, erinnert sich Topel an den ersten Greta-Markt. Den hatte die Fotografin noch zusammen mit der Grafik-Designerin Desirée Rose und der Mode-Designerin Nicole Schlürensauer organisiert. Rose gestaltet heute noch das Greta-Plakat.