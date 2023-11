Veranstaltung in Mönchengladbach Was der Energieberater beim Heizen empfiehlt

So nennt Berger die Möglichkeit, mit dem Heizungsthermostat die Raumtemperatur zu regeln. Die Einstellung des Reglers auf der Drei sorgt für 20 Grad warme Räume. Jeder Teilstrich auf dem Regler bedeutet einen Unterschied von einem Grad. Nachts oder in Zeiten, in denen man über mehrere Tage nicht zu Hause sei, sollte die Temperatur reduziert werden, statt die Heizung ganz herunterzudrehen. So geht die Wärme nicht vollständig verloren und die Wände kühlen nicht ganz aus. Die Regler sollten regelmäßig entkalkt und gesäubert werden. Voreinstellbare Ventile könnten Energie einsparen, ein Austausch der Ventileinsätze sei eine preiswerte Investition, so Berger.