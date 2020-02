Digitalisierung der Verwaltung : Was das neue Serviceportal der Stadt Mönchengladbach kann

Mönchengladbach Die Internetseite der Stadtverwaltung bietet eine neue Übersicht, auf der rund 400 Dienste gebündelt werden. Das Versprechen: Der Bürger soll nicht für alles persönlich zu Verwaltung kommen müssen.

Das Serviceportal bietet dem Nutzer zunächst die Wahl unter 13 verschiedenen Themenfeldern. Darunter etwa Mobilität, Wohnen und Familie. Dahinter verbergen sich dann Dinge wie „Sperrmüll anmelden“, „Familienkarte beantragen“ oder der „Bewohnerparkausweis“. Nicht alle Dienste lassen sich komplett online bearbeiten. Zu vielen gibt es aber bereits Online-Formulare und -Terminvereinbarungen. So liegen dem Sachbearbeiter schon die wichtigsten Informationen vor, wenn der Bürger persönlich erscheint. Das Portal vereint in diesem ersten Schritt alle bereits bestehenden Online-Dienste, auch die anderer Internetseiten wie etwa der Mags oder der Stadtbibliothek.

Beinahe voll digital sind dagegen die Dienste der Stadtbibliothek. Die lassen sich im Prinzip komplett online nutzen, etwa der Blick in den Katalog oder die Ausleihe von E-Books. Auch die Ausleihe und Rückgabe physischer Bücher kann komplett am Automaten erfolgen. Einzige Bedingung dafür ist ein Bibliotheksausweis, der einmalig und persönlich abgeholt werden muss.

Analog So richtig analog ist in einem Internetportal natürlich wenig. Die Anträge auf Wohngeld etwa sind zwar im PDF-Format zum herunterladen und ausdrucken verfügbar. Müssen aber noch auf gänzlich nicht digitalem Wege zur Verwaltung gebracht werden. Ein Online-Formular gibt es dort noch nicht.

Entwicklung des Portals So viele verschiedene Dienste unter einem Dach und für jeden Nutzer gleich leicht erreichbar zu machen, ist keine leichte Aufgabe. „Es gibt unglaublich viele Hürden“, sagt Ines Kraus, Verantwortliche für die Internetseite der Stadt. „Wenn wir etwas anbieten, dann muss es perfekt laufen. Es muss rechtssicher und für alle Bürger umsetzbar sein“, erklärt sie. Ein einzelner Klick löse dabei eine ganze Kette an Abfragen aus, die in Echtzeit von den Datenbanken im Hintergrund beantwortet werden müssten: Gibt es den Bürger überhaupt in unserem System? Gibt es eine bekannte Zahlungsmöglichkeit? Ist diese auch mit der Stadtkasse verbunden? Welche Dienste konkret als nächsten um Online-Funktionen erweitert werden, sei daher nicht vorherzusagen.