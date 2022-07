Gourmet Festival in Mönchengladbach : Die Innenstadt wird eine steile Schlemmer-Meile

2019 zählten die Veranstalter beim Gourmet Festival in Mönchengladbach rund 25.000 Besucher. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Drei Jahre nach seiner Premiere kommt das Gourmet Festival am Wochenende nach Mönchengladbach. Was die Besucher rund um das Minto und an der Hindenburgstraße von Freitag bis Sonntag erwartet.

Feinschmecker, Weinliebhaber und alle, die gerne mit Freunden und Kollegen Zeit draußen verbringen, könnten an diesem Wochenende in der Gladbacher Innenstadt auf ihre Kosten kommen. Denn von Freitag bis einschließlich Sonntag findet das Gourmet Festival statt – inklusive verkaufsoffenem Sonntag. Es darf rund um das Minto geschlemmt, verköstigt, probiert und gekauft werden. 50 Aussteller und Food-Trucks sind vor Ort, darunter die Gladbacher „Hensen Brauerei“ und der Rheydter Catering-Service „Die Schnitzel-Schmiede“. Es gibt neben Feinkost und Kochzubehör frisch zubereitete Speisen und Menüs sowie süße Leckereien. „Die Fläche vor dem Minto unter Einbeziehung der Hindenburgstraße und des Sonnenhaus Platzes ist optimal für die Veranstaltung“, sagt Veranstalter Frank Hartmann.

Das Weindorf Bornheim in Rheinhessen ist die Heimat des Weinhauses „E. Maria Gerhardt“, und das seit bereits mehr als 325 Jahren. Es sind dann auch die rheinhessischen Weine, die im Mittelpunkt des Sortiments des Hauses stehen. Auf dem Gourmet Festival präsentiert Gerhardt einige seiner Kreationen. 345 Jahre existiert das „Weingut Pieroth“ in Burg Layen bei Bingen am Rhein. In Mönchengladbach können unterschiedliche Weinsorten der Rheinländer verköstigt werden. Der „Weinshop Tirol“ aus Innsbruck ist ein junges Unternehmen, das sich auf den Verkauf von Weinen aus Georgien spezialisiert hat. Und das „Weingut Höhn“ von der Mainschleife in Unterfranken erzeugt die Rebsorten Müller-Thurgau, Bacchus, Kerner, Silvaner, Scheurebe, Riesling, Weißer Burgunder und Spätburgunder.

Neben Weinen werden zahlreiche weitere Getränke angeboten. An der mobilen Cocktailbar von „Wupper Cocktail“ gibt es sommerliche Drinks. „Bootsmann Gin“ ist ein Gelsenkirchener Unternehmen, das seine Gin-Sorten in Kempen destilliert. Und die „Fusel-Bar“ aus Düsseldorf bietet unterschiedliche Kräuterliköre an. Auch Bier aus Belgien wird am Minto angeboten, wer es lieber antialkoholisch mag, besucht das Coffee-Bike aus Bonn.

Harayaki Tokyo Style Crepes oder lieber „Crunchy Curry“, die knackige Currywurst? Beides geht! Das „Giorgio Ristorante Italiano“ unter der Leitung von Giorgio De Lana an der Gladbacher Lehwaldstraße bietet Pasta und saisonale Gerichte an, Reibekuchen gibt es bei „Heinen Gourmet“, und die „Kartoffelschmiede“ verkauft aus ihrem Food Trailer heraus Kartoffeln auch mit Hähnchen und Zaziki oder mit Lachs und Kräuterquark.

Fleischliebhaber könnten am Stand von „Redefine Meat“ auf ihre Kosten kommen. Die Firma bezeichnet ihr Hackfleisch, die Burger, das Lamm Kabap und die Würstchen als besonders saftig. Als Nachtisch einen Schluck aus der Schokoladenflasche? Das ist am Standort von „Chocolate in a Bottle“ möglich. Zu den weiteren Anbietern süßer Leckereien zählt auch „Mallek‘s Gourmetträume“ aus Herne. Nougat de Provence, Früchtebrot und Marzipan hat der Stand mit an Bord.

Die „Brüherei“ ist eine kleine Kaffeerösterei in Nettetal. Auch sie ist mit einem Kaffeemobil in der City vertreten. Olivenöl kann bei „Mi Olivar“ getestet und erworben werden. Inhaberin Ana Martinez Garcia ist gebürtige Andalusierin und hat nach eigenen Angaben ihre Berufung als Olivenbäuerin gefunden.

Gourmet Festival Freitag, 15. Juli, 13-22 Uhr, Samstag, 16. Juli, 11-22 Uhr, Sonntag, 17 Juli, 11-20Uhr (Geschäfte sind von 13 bis 18 uhr geöffnet.)

(sjo)