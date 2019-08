Tipps von der DGB-Jugend : Was beim Ferienjob zu beachten ist

Mönchengladbach Die Ferienzeit ist für viele Schüler nicht nur für die Freizeit da, sie nutzen sie, um Geld zu verdienen. Dabei gilt es, einiges zu beachten. Die DGB-Jugend aus Mönchengladbach hat Tipps.

Arbeitszeiten Auch hier gelten klare Regeln: Im 13. und 14. Lebensjahr dürfen Kinder nur mit Zustimmung der Eltern arbeiten – aber nur bis zu zwei, in der Landwirtschaft drei Stunden täglich. Das allerdings nur in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr. Im Alter von 15 bis 17 Jahren dürfen Jugendliche den Angaben der Gewerkschafterin zufolge maximal vier Wochen im Jahr in den Ferien jobben. Mehr als acht Stunden am Tag und 40 Stunden in der Woche sind dabei nicht erlaubt. Außerdem muss der Arbeitszeitraum zwischen 6 und 20 Uhr liegen. Ausnahmen gelten für Schüler ab 16 Jahren, die etwa in Gaststätten bis 22 Uhr und in Mehrschicht-Betrieben bis 23 Uhr arbeiten dürfen. Wer arbeitet, muss auch Pause machen. Hier haben unter 18-Jährige bei viereinhalb bis sechs Stunden Arbeit am Tag Anspruch auf mindestens 30 Minuten, bei mehr als sechs Stunden auf 60 Minuten Pause.