Schulwahl in Mönchengladbach Ist das Gymnasium die richtige Schule für mein Kind?

Mönchengladbach · Seit Mitte September bieten die weiterführenden Schulen in Mönchengladbach Infoabende für die Eltern von Viertklässlern an. Worauf es bei der Wahl der Schulform ankommt, und was laut Schulleitern der größte Fehler ist, den Eltern machen können.

27.09.2023, 17:00 Uhr

Das Math. Nat. an der Rheydter Straße ist eines von acht Gymnasien in Mönchengladbach. Die Eltern entscheiden, an welcher Schule sie ihr Kind anmelden wollen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Das Gymnasium ist die beliebteste Schulform in Mönchengladbach. Rund 40 Prozent aller Grundschüler wechseln nach der vierten Klasse auf eines der acht Gymnasien in der Vitusstadt. Laut Schulstatistik ist die Übergangsquote recht stabil. Aber woher wissen Eltern, welche Schulform die richtige ist, und ob das eigene Kind sich fürs Gymnasium eignet? Eine Entscheidungshilfe.