Kita-Leiterin in Mönchengladbach Abschied von der Muki-Pionierin

Mönchengladbach · 30 Jahre hat Beate Reiners die multikulturellen Kindertagesstätte Muki geleitet. Was sie erlebt hat und was sie an ihre Nachfolgerin weitergibt.

08.03.2023, 12:00 Uhr

Beate Reiners (rechts) verabschiedet sich nach 30 Jahren Kita-Leitung in den Ruhestand und übergibt die Kita Muki an Lubomira Wierig. Foto: bauch, jana (jaba)

Von Sigrid Blomen-Radermacher

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand“, sagt Beate Reiners, bisherige Leiterin der Kindertagesstätte Muki. „Mir ist klar, dass ich die Kita nicht im Stich lassen werde, wir haben sie schließlich gemeinsam aufgebaut.“ Die Pädagogin wird weiterhin im Vorstand der Kita als pädagogische Führung des Personals tätig sein.