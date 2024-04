Ungenutzte Fläche in Mönchengladbach Könnte die Niederrhein-Kaserne zum Parkplatz werden?

Das Gelände der ehemaligen Niederrhein-Kaserne bietet Platz – viel Platz. Seit dem Jahr 2000 wird das rund zehn Hektar große Areal nicht mehr militärisch genutzt, und es war lange unklar, was mit der brachliegenden Fläche passieren soll. Doch das änderte sich vergangenes Jahr, als der Besitzer, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), der Stadt Mönchengladbach mitteilte, dass der Bund keinen Bedarf an dem Gelände hat. Die Stadt meldete offiziell das Kaufinteresse an und hat nun den kommunalen Erstzugriff. Zurzeit werden zwei Nutzungsmöglichkeiten geprüft. Die Nutzung werde die Grundlage für einen Kaufvertrag mit der Bima bilden, erklärt ein Stadtsprecher. Der Kreisverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) hat seinerseits aber noch einen weiteren Vorschlag gemacht.