Leben in Mönchengladbach Rheydter Markt wieder besser besucht

Im Frühjahr 2022 stiegen die Besucherzahlen dann wieder deutlich an: 8185 Personen wurden von der Stadt registriert. Auch in der langfristigen Datenerfassung von April bis Oktober 2022 zeigt sich, dass an den Wochenenden wieder mehr Menschen über den Platz vor dem Rheydter Rathaus spazieren. „Gleichzeitig wurden die von uns umgesetzten Maßnahmen sehr gut von den Menschen angenommen“, betonte Kiesewetter.