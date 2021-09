Bundestagswahl 2021 in Mönchengladbach : Was Arbeitsloseninitiativen zur Wahl fordern

Was Arbeitsloseninitiativen zur Wahl fordern

Bundestagswahl 2021 in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die kirchlichen Initiativen im Bistum Aachen haben den Bundestagskandidaten ihre Forderungen überreicht. Es geht um Mindestlohn, eine Ausbildungsgarantie für Jugendliche und die Abschaffung von Minijobs.

Wer arbeitslos ist oder nach einer Ausbildungsstelle sucht, mag sich von der kommenden Bundestagswahl etwas Neues erhoffen. Damit dies aber nicht nur ein Wunsch bleibt, hat der Koordinationskreis kirchlicher Arbeitsloseninitiativen im Bistum Aachen einen Forderungskatalog erstellt. Dazu gehören mehr als 50 Projekte und Initiativen mit mehr als 500 Arbeitsplätzen und 600 Ausbildungsstellen. Mehr als 2500 erwerbslose Menschen nutzen diese Einrichtungen, etwa beim Volksverein Mönchengladbach an der Geistenbecker Straße.

„Wir haben uns gefragt, ob durch die Pandemie viele Menschen vom Arbeitsmarkt abgehängt wurden und nun doppelt abgehängt werden“, sagte Matthias Merbecks, Sprecher des Koordinierungskreises. So lautet eine Forderung, dass alle Jugendlichen eine Ausbildungsgarantie bekommen sollen. Dies sei sicher schwer, weil viele junge Menschen bereits traumatisiert, psychisch gestört oder misshandelt worden seien. „Manche haben mit 16 schon mehr erlebt als ich mit 60 Jahren“, sagte Manfred Körber, ebenfalls Sprecher des Koordinierungskreises kirchlicher Arbeitsloseninitiativen im Bistum. Daher brauche es spezielle Einrichtungen, in denen solchen Jugendlichen behutsam Fähigkeiten vermittelt werden, mit denen sie in der Lage seien, eine für sie passende Stelle zu finden. Dies müsse zum Beispiel durch persönliche Coachings im Übergang von Schule zum Beruf geschehen.