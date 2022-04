Mönchengladbacher Fashion Day : Die Innenstadt wird zum Laufsteg

Mönchengladbach Outdoor-Catwalk, Kleiderbörse, Live-Musik: Der Fashion Day am 21. Mai soll ein großes Fest in der Gladbacher Innenstadt werden. Dabei werden auch Models gecastet.

Zum zweiten Mal veranstaltet das Mönchengladbacher City Management einen Fashion Day, einen Tag also, in dem es um Mode geht in der Innenstadt. Insgesamt 23 Akteure nehmen teil, darunter Fynch Hatton, Haus der Braut und das Minto . Das City Management geht davon aus, dass die Veranstaltungskosten von 40.000 Euro gedeckt werden.

Am Samstag, 21. Mai bieten Geschäfte an der Hindenburg-, Stephan-, Friedrich- und Wallstraße von 11 bis 17 Uhr unterschiedliche Kaufanreize vom Sektempfang über bewegte Schaufenster – Models führen Mode hinter Glas vor – bis zu Gutscheinaktionen an. Bei Gina Lehnen Lingerie an der Stephanstraße gibt es beispielsweise Gutscheine im Wert von 20 Euro, die sieben Tage ab dem Fashion Day gelten. Vor der Markthalle am Kapuzinerplatz präsentieren Mönchengladbacher Einzelhändler und Modeunternehmen auf dem Laufsteg ihre neuen Kollektionen. Für Musik sorgt DJ Tocadisco. Einige Meter weiter gibt es am Haus Zoar eine Familienkleiderbörse. Wer gut erhaltene Kleidungsstücke für jedes Alter verkaufen will, kann dort nach vorheriger Bewerbung einen Standplatz mieten. Im Kino des Haus Zoar können sich Interessierte an dem Tag Filme zum Thema Mode anschauen, etwa „Der Teufel trägt Prada“.