Kostenpflichtiger Inhalt: Pollenflug in der Corona-Pandemie : Was Allergiker nun wissen müssen

Oft fliegen aufgrund des Klimawandels schon im Dezember oder im Januar die ersten Pollen durch die Lüfte. Foto: dpa-tmn/Angelika Warmuth

Mönchengladbach Die Heuschnupfenzeit beginnt infolge des Klimawandels früher im Jahr. Was ist für Betroffene in der Corona-Pandemie zu beachten? Darüber klärt Sonja Lämmel vom Deutschen Allergie- und Asthmabund in Mönchengladbach auf.