Kolumne Denkanstoß Schwert oder Pflugschar?

Haben wir einen neuen Verteidigungsminister oder endlich einen Kriegsminister? Ich gebe zu, dass ich mit der Frage provoziere. Auf keinen Fall urteile ich über die Kompetenz von Boris Pistorius, und ich schätze alle Bemühungen der Politik, dem schrecklichen Angriffskrieg in der Ukraine zu begegnen. Mir fällt nur auf, wie seit dem 24. Februar 2022 in der Regierung, in der Opposition, in der Presse und im Fernsehen darüber geredet wird.