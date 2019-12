Mit Augen, Ohren und Nase : Weihnachten ohne Gerüche wäre sinnlos

Foto: Pixabay

Mönchengladbach Ein paar Gerüche und Farben reichen, schon stehen alle Zeichen auf Weihnachten. Dafür verantwortlich ist unser Gehirn – und was dort diese Sinneseindrücke bewirken. Das lässt sich nutzen für die perfekte Weihnachtsstimmung.

Der Duft selbst gebackener Plätzchen nach Mandeln und Zimt, ein paar frische Tannenzweige am Adventskranz und der Schein der Kerzen – schon sind die meisten in Weihnachtsstimmung, legt das Gehirn den Schalter um für die besinnliche Zeit. Was schon in Gedanken gut funktioniert, klappt umso besser, desto mehr Sinne involviert sind. Woran das liegt und wie auch der größte Weihnachtsmuffel bekehrt werden kann?

Von allen Sinneswahrnehmungen ist der Geruch möglicherweise die wichtigste. Gerüche werden direkt im limbischen System des Gehirns verarbeitet. „Gerüche sind daher stark mit unserem Gemüt und unseren Emotionen verknüpft“, erklärt Harald Vergossen, Professor für Marketing am Fachbereich für Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Niederrhein. Aber nicht nur das: „Gerüche werden sehr gut abgespeichert, sind gut erinnerbar“, sagt Vergossen Die Situation, die wir mit dem erstmaligen Erfahren eines bestimmten Geruchs verbinden, prägt die mit dem Duft verbundene Erinnerung möglicherweise lebenslang.

Wenn Kinder also zu Weihnachten die typischen Weihnachtserfahrungen machen – Weihnachtsgebäck, Weihnachtsbaum, Weihnachtsdeko – dann werden die Sinneswahrnehmungen mit den Erinnerungen gemeinsam gespeichert. Und gemeinsam wieder abgerufen. Wer also schöne Erinnerungen an die Weihnachtsfeste seiner Kindheit hat, wird auch mit höherer Wahrscheinlichkeit als Erwachsener in Weihnachtsstimmung kommen, wenn er erneut mit den passenden Gerüchen und Farben in Kontakt kommt.

Dass sich Vergossen mit dem Thema auseinandersetzt, hat damit zu tun, dass solche Erkenntnisse im sogenannten Neuromarketing eingesetzt werden. Diese vergleichsweise junge Form des Marketings macht sich auch Sinneseindrücke wie Gerüche zunutze, um den Kunden stärker an eine Marke oder ein Geschäft zu binden. Eines der ersten Unternehmen, die das erfolgreich einsetzten, sei „Abercrombie & Fitch“, sagt Vergossen. In Studien sei nachgewiesen worden, dass Kunden bei einer bestimmten, für sie angenehmen Geruchskomposition länger im Geschäft bleiben und offener für Verkaufsgespräche sind. „Allerdings wird dadurch niemand willenlos“, betont Vergossen.

Unternehmen wie der Lederwarenhersteller Bree haben Vergossen zufolge sogar einen eigenen „corporate smell“, also einen Unternehmensduft kreiert, der all ihren Produkten anhaftet. „Das ließe sich auch mit dem Weihrauchgeruch in der Kirche vergleichen“, sagt Vergossen. Ein namhafter Kekshersteller sei auch mal hingegangen und habe um den Aufsteller im Supermarkt eine spezielle Duftfolie gewickelt, die den Geruch von frischem Gebäck verbreiten sollte. Ob das die Verkäufe gesteigert habe, weiß Vergossen zwar nicht. Aber es habe wohl definitiv für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt.