Kolumne Denkanstoß : Warum wahre Liebe nur analog möglich ist

Wer zu viel im Internet unterwegs ist, verliert Wichtiges in der realen Welt. Foto: dpa/Fabian Sommer

Mönchengladbach Freiwillige Wurzellosigkeit nennt unser Autor das Schicksal von Menschen, die Kontakte online pflegen und den Kontakt zu ihrer Vergangenheit verlieren.

Von Karl-Heinz Bassy

Zugegeben: Für mich gibt es pollenbedingt schönere Jahreszeiten als das Frühjahr, dennoch liebe ich das frische Grün an Bäumen und Sträuchern, den Löwenzahn und die ersten Bienen. So ganz kann ich mich dem wieder aufbrechenden Leben trotz triefender Nase und brennender Augen doch nicht entziehen – also gehört für mich der Frühjahrsputz zur Osterzeit wie die Maibowle zum Monat der Verliebten.

Dieses Jahr begann für mich gar nicht gut: Krankheitsbedingt hatte ich mehr Zeit, als mir lieb war. Um Ruhe zu finden, zog ich mich in mein Elternhaus zurück und als mir nichts Besseres einfiel, öffnete ich alte Kartons. Da lagen sie dann vor mir: alte Schulhefte (war ich in Englisch wirklich so schlecht?), Küchenzettel in der Schrift meiner Eltern (mein Gott, ist das lange her!) und Liebesbriefe längst verflossener Freundinnen.

Melancholisch las ich mich durch die Kartons und tauchte tief in meine Vergangenheit hinein. Liebesworte wechselten mit revolutionären Gedanken in Briefen meiner Studentenzeit und die Bemerkungen meiner Lehrer trafen mich wie einst. Eigentlich wollte ich während dieser Auszeit auch „mein Leben entrümpeln“, aber wie froh war ich, so viele Relikte aus alter Zeit (ich gebe zu, ich bin in dieser Hinsicht schon immer ein Sammler gewesen) aufbewahrt zu haben! Ja, ich fühlte, wie sich tief in meiner Seele wieder Kontakte schlossen und Gefühle wie Gedanken lebendig wurden, die völlig aus meinem Blickfeld geraten waren. Es war eine Art Identitätswiederfindung, die ich erlebte. Denn man vergisst doch im Laufe der Jahre und der Aufgaben viele seiner Jugendträume und Ideale. Seitdem sehe ich das von vielen Lifestyle-Beratern empfohlene „Ausmisten“ skeptisch. Bitte, man kann alles übertreiben – aber in eben beiderlei Hinsicht! Zumal ich sogar das Originalschreiben fand, dass mein Großvater für das Großdeutsche Reich usw. den Heldentod usw… Mir lief ein Schauer über den Rücken.

Es ist wohl vier, fünf Jahre her. Immer wenn ich in der rheinischen Domstadt bin, muss ich in Kathedralennähe etwas essen und wenn ich selber zurückfahren muss, geschieht dies nicht in einem Brauhaus, sondern einem dem WDR nahe liegenden Restaurant. Da ich Zeit hatte, überarbeitete ich dort meinen analogen Kalender, als mich eine junge Kellnerin ansprach, dass sie den gleichen Kalender benütze. Sie setzte sich, ich erzählte ihr, wie sehr ich noch im analogen Zeitalter verhaftet sei und Kisten besäße, in denen alle meine je erhaltenen Briefe lagern würde, zu denen natürlich auch alle Liebesbriefe gehörten. Die bildhübsche junge Frau schaute mit einem Mal sehr traurig und sagte leise: „Ich habe noch nie einen Liebesbrief bekommen. Nur Mails und SMS. Und die lösche ich immer nach dem Ende einer Beziehung.“ So gerne würde sie mal einen richtigen, mit Tinte geschriebenen Brief bekommen.

Sie tat mir mit einem Mal leid, ihre Generation tat mir leid, denen so vieles dank moderner Technik abhanden kommt. Denen kaum etwas anderes bleibt, als nur in den Tag hinein nach vorne – wo immer das auch sein mag – zu leben, ohne diese Kontaktstellen zu ihrem Gestern zu besitzen. Mir drängte sich das Wort „freiwillige Wurzellosigkeit“ auf.

Wir sind im Frühjahr. Demnächst im Mai. Zeit des Putzens, Ausräumens und der Liebe. Viele sagen, ich sei ein Kopfmensch. Aber kein Kopf lebt ohne Herz. Liebe alte „Ehehasen“: Vielleicht legt Ihr Euren Mithasen mal wieder einen Zettel auf das Kopfkissen – mit einem Herzchen und einem lieben Wort darauf. Vielleicht schaut Ihr, die Ihr aufräumt, mal die alten Kisten durch, die samt und sonders auf den Müll sollten, weil sie doch nur „alten Plunder“ enthalten. Ob da nicht auch noch der alte Teddy drin ist, das einst heiß geliebte Matchbox-Auto oder dieses blöde Mathebuch? Sie erzählen Eure Geschichte, erzählen vom Geheimnis Eures Lebens. Sie machen melancholisch, wehmütig und dankbar – nicht erst, wenn man krank ist. Ob die junge Kellnerin doch noch jemanden gefunden hat, der ihr einen echten Brief schrieb? Ich wünsche es ihr! Wie so vielen. Wahre Liebe geht eben doch nur analog.