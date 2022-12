Hochwasser in Mönchengladbach Warum die Ueddinger Straße immer wieder überflutet ist

Arnd Kühlwein ist in Uedding aufgewachsen. Sein Elternhaus liegt dort an der Ueddinger Straße. Oft haben die Eltern in ihrem Keller Wasser schöpfen müssen, nach Starkregen habe er immer wieder unter Wasser gestanden, erzählt der 57-Jährige: „Der Druck aus dem Kanal war so groß, dass Wasser ins Haus lief.“