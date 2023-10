Integration in Mönchengladbach Wie Menschen mit Migrationshintergrund Angebote der Altenhilfe nutzen können

Der ersten Generation der türkischen Arbeitnehmer sei das Pflege- und Rentensystem vielfach nicht ausreichend bekannt. Deren Kinder könnten die Elterngeneration wiederum nicht von der entsprechenden Notwendigkeit dieser Kenntnisse überzeugen. Es sei notwendig, Betroffene über Regelstrukturen zu informieren und oft auch in der Überwindung sprachlicher Schwierigkeiten zu helfen. „Man merkt, da sind Defizite“, so Ar. Zudem würden viele pflegebedürftigen Senioren von ihren Kindern erwarten, dass diese die Pflege übernehmen. Die ältere Generation sei in einer Tradition aufgewachsen, die sich auch in der Türkei überholt habe.