Warenhäuser in Mönchengladbach Warum Sinn in den Kaufhof umzieht

In der Mönchengladbacher Innenstadt stehen Anfang 2024 große Bewegungen bei den Warenhäusern an. Wenn Galeria Kaufhof nach dem Abverkauf vermutlich etwa Mitte Januar schließt, dann übernimmt ein Konkurrent die Immobilie und zieht dorthin um. Wie unsere Redaktion bereits vor Wochen berichtete, wird Sinn vom oberen Ende der Hindenburgstraße in die bisherige Kaufhof-Immobilie ziehen. „Wir haben den Mietvertrag für drei Etagen in dem Gebäude der heutigen Galeria-Filiale unterschrieben“, sagt Dirk Kiesel, Geschäftsleiter der Mönchengladbacher Sinn-Filiale im Gespräch mit unserer Redaktion. Sinn werde dort im Untergeschoss, im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss rund 6800 Quadratmeter mieten, davon sollen 4500 bis 5000 Quadratmeter netto Verkaufsfläche sein.