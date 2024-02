Kolumne Denkanstoß Plädoyer für die Plauderkasse

Eigentlich widerstrebt es mir, den x-ten Artikel zu diesem Thema zu verfassen. Doch irgendwie kommst du nicht an dieser Thematik vorbei, die sich noch nicht einmal genau fassen lässt: Was ist es eigentlich, das diese Gesellschaft derzeit so in Aufruhr bringt? Woher kommt diese allseitige Wut aufeinander, auf jedes und alle? Der Frust über eine zunehmend marode Infrastruktur?