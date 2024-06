Fachtagung in Mönchengladbach Warum Wohnungslosigkeit so schwer zu überwinden ist

Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Aber wer offenen Blickes durch die Stadt geht, sieht, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht in die Sicherheit eigener vier Wände zurückziehen können. Im Volksgarten und am Platz der Republik schlafen sie in Zelten, in den Eingängen von leer stehenden Geschäften schlagen sie ihre Lager auf. Wohnungslose wieder in eigene Wohnungen zu bringen, ist gar nicht so leicht, zeigte sich bei der Fachtagung „Überwindung der Wohnungslosigkeit“ im Haus Erholung.