Gastbeitrag Geschichtswerkstatt Warum New York nicht Mönchengladbach ist

Auf den ersten Blick haben diese Aufzählungen wenig miteinander zu tun. Zumal in jedem Einzelfall untersucht werden müsste, warum dies so in Mönchengladbach der Fall ist und ob es außer dem hiesigen Standort einen originären gemeinsamen Nenner gibt. Nur so könnte sich so etwas wie Eigensinn, Eigenart oder gar Eigenlogik Mönchengladbachs erschließen. Und: Auch andere Städte haben hohe Arbeitslosenzahlen, interessant ist jedoch wie genau diese Zahlen in Mönchengladbach zustande kommen und wie sich diese erklären lassen (Stichworte: Strukturwandel, Langzeitarbeitslosigkeit etc.). Es geht genau um die Charakteristika, das Besondere daran bzw. darin. So darf nicht die Armut oder das Brauchtum in Mönchengladbach der Focus sein, sondern was macht mönchengladbacherische Armut und Brauchtum speziell aus?