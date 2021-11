Hilfe in Mönchengladbach : Mobbing ist auch im Homeoffice ein Problem

Hilfe in Mönchengladbach

Mobbing gibt es auch in Videokonferenzen. Foto: dpa, Oliver Berg

Mönchengladbach Mit der Homeoffice-Pflicht ist auch ein Problem zurückgekehrt, das viele Beschäftigte aus den ersten Lockdowns kennen. Welche Hilfe es gibt, erklärt der Weiße Ring in Mönchengladbach.

Wie wäre es, wenn an fünf Tagen der Woche ein gemeiner Kollege am heimischen Küchentisch Platz nehmen würde? Oder ein Chef mit toxischem Führungsstil? Seit den Lockdowns ist dies für viele Arbeitnehmer Realität geworden – virtuell im Homeoffice. Wer sich an die Mönchengladbacher Außenstelle des Weißen Rings wendet, kommt schnell mit Kerstin Srbeny, der Landesbüroleiterin der Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, ins Gespräch. Sie kennt das vielschichtige Problem, und sie kennt Auswege aus der oft scheinbar ausweglosen Situation. „Nicht jeder meldet sich, und nicht jeder geht zur Polizei, weil sie glauben, dass es dann noch schlimmer wird“, sagt Srbeny.