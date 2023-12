Weihnachtliche Beleuchtung in Mönchengladbach Warum der Mensch gerade im Winter nach Licht hungert

In der Frühzeit bedeutete Dunkelheit, schutzlos Raubtieren ausgeliefert zu sein. Ein Feuer, um das sich die Sippe versammeln konnte, bot Schutz, Sicherheit und Wärme. Dieses Bedürfnis stecke heute noch in unseren Genen, so der Psychologe. Und die Biologie unseres Körpers hätte sich noch nicht an die moderne Welt gewöhnt. Der normale Tag-Nacht-Rhythmus, von der Sonne bestimmt, werde heute durch künstliches Licht außer Kraft gesetzt. So gerate auch das ursprünglich ausgewogene Verhältnis von Serotonin (dem Glückhormon) und Melatonin (dem Schlafhormon) aus dem Gleichgewicht. In der dunklen Jahreszeit, durch zu wenig Tageslicht, wäre der Mensch auch tagsüber müde und fühle sich schlapp. Bei Licht, eben im Frühjahr und Sommer, fühle man sich vitaler, denn der Körper produziere mehr Vitamin D, das beispielsweise auch für Knochen wichtig sei und sich positiv auf Diabetes auswirke.