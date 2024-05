Kolumne Denkanstoß Ein Garten mit Potenzial

Dies erinnerte mich an eine der beiden biblischen Schöpfungsgeschichten. Sie erzählt beim Entstehen der Welt von einem Garten. Ganz am Anfang setzte Gott den Menschen in einen Garten. Ein Garten mit Potenzial sollte es sein: Mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in der Mitte. Ein Garten wie ein Paradies – so jedenfalls die Idee Gottes. Anfangsgeschichten sind ja meist paradiesisch wie Liebesgeschichten voll guter Ideen und Absichten. Vielleicht setzt Gott uns ja bis heute jeden Tag neu in diese Welt: Nicht als skrupellose Ausbeuter, sondern als echte Liebhaber. Daran erinnern die bunten Maibäume und das Potenzial, dass der Schöpfungsgarten für uns Menschen und unsere Arbeit bereit hält.